Espanholas vão às ruas para pedir demissão de Rubiales após beijo em jogadora

Os presidentes terminam mostrando o seu "apoio unânime" a Rocha, "para que lidere uma nova etapa onde o diálogo e a reconciliação com todas as instituições do futebol seja a linha a ser seguida". "Nos colocamos à disposição do CSD e de todas as instituições envolvidas para continuarmos construindo juntos a candidatura à Copa do Mundo de 2030", conclui a nota.

No discurso da tarde desta segunda-feira, o presidente do CSD afirmou que "há duas semanas estávamos melhor colocados para o Mundial de 2030" se referindo à candidatura conjunta da Espanha com Portugal e Marrocos para sediar o evento.

Francos acrescentou que conversou com a Fifa para analisar o ocorrido nos últimos dias e que continuará em contato permanente com a entidade.

"Um fato particular (a ação de Rubiales) não pode manchar um objetivo coletivo (a candidatura à Copa do Mundo)", afirmou Francos.

(Com AFP)