Filme "Sem Coração" será o representante do Brasil no Festival de Veneza

"No curta, vimos que a história tinha um potencial muito grande, uma praia com todos os contrastes sociais que existem ali. E o convívio com os atores e atrizes, durante o curta, despertou essa vontade de fazer o longa. Inclusive, muitos desses atores inspiraram personagens do longa", conta Nara, destacando que o longa que concorre agora em Veneza não é uma versão estendida do trabalho anterior.

"Nós conhecemos pessoas, no curta, que nos inspiraram a construir o longa. E o outro ponto foi a mudança do personagem principal para a Tamara, que tem essa coisa autobiográfica com a Nara. Com isso sentimos o projeto muito novo, muito fresco", explica Tião.

Projetos futuros

Nara conta que está desenvolvendo o próximo longa, uma história que se passa no futuro e que vai se chamar "Terra Nua", e que deve sair daqui a quatro ou cinco anos. Já Tião detalha que o projeto de "Sem Coração" foi bastante intenso e que agora é o momento de começar a pensar em novos planos.

"Eu tenho projetos muito diferentes uns dos outros, mas ainda não decidi o que quero fazer primeiro. Tenho um projeto num tempo não muito claro no passado, no interior do Brasil, e outro que é mais contemporâneo, que tem um pouco de thriller", revela Tião.