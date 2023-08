Interdição de túnica muçulmana nas escolas divide a esquerda na França

O uso da abaya, vestimenta típica muçulmana, será proibido nas escolas francesas a partir do início do ano letivo (em setembro). O anúncio foi feito neste domingo, 27 de agosto, pelo novo ministro da Educação, Gabriel Attal. Com isso, o país discute agora se a túnica viola o Estado laico, se ela é apenas tradicional ou se é um símbolo religioso. As questões dividiram os partidos da esquerda francesa.

O fenômeno chegou à França há cerca de um ou dois anos e continua concentrado em aproximadamente 150 centros de ensino. Dezenas de meninas aparecem todos os dias com vestimentas longas que cobrem a roupa até os pés, as abayas. No ano passado, os relatos do uso de roupas religiosas aumentaram 150% no território francês. São algumas centenas por mês.

Mas por que a abaya incomoda tanto? Segundo o Conselho francês da Fé Muçulmana, a roupa não é um sinal religioso do Islã. Originalmente, a abaya é uma túnica tradicional para mulheres no Oriente Médio, mas que só é usada na França por jovens muçulmanas, que já não podem usar o véu na faculdade ou no ensino secundário desde 2004.