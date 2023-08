Kiev ordena retirada de crianças em 5 localidades do sul da Ucrânia por causa de bombardeios russos

Anos perdidos

Os dois anos de pandemia seguidos pela invasão russa da Ucrânia ameaçam a educação e a trajetória escolar das crianças ucranianas, alertou nesta terça-feira (29) o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

A agência da ONU destaca que tanto as crianças que permaneceram na Ucrânia como as que fugiram do país após a invasão russa em fevereiro de 2022 foram prejudicadas.

No total, o conflito e o exílio ameaçam a educação de 6,7 milhões de crianças e jovens ucranianos com idades entre 3 e 18 anos, denuncia Regina de Dominicis, diretora regional do Unicef para a Europa e Ásia Central.

As crianças da ex-república soviética já apresentam sinais generalizados de perda de conhecimentos, especialmente no domínio da língua ucraniana, da leitura e da matemática, alertou a especialista, após visitar o país.

Em declarações à imprensa em Genebra, De Dominics afirmou que mais de 1.300 escolas foram "totalmente destruídas" e outras sofreram danos graves e não podem ser utilizadas.