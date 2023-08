Londres terá maior zona de emissões ultrabaixas do mundo a partir desta terça-feira

Veículos fora das normas de emissões estão sujeitos a taxa diária de 12,50 libras (pouco mais de R$ 77) sempre que circulam dentro da Ulez. O valor incide sobre automóveis de modelos mais velhos, carros, motocicletas, vans e outros com até 3,5 toneladas, além de micro-ônibus com até 5 toneladas. Essa é apenas uma das taxas cobradas de motoristas que dirigem em Londres. No miolo da capital existe desde 2003 a chamada zona de congestionamento. Está demarcada no asfalto. Ao cruzar a marcação, os motoristas de todo e qualquer veículo têm que pagar uma taxa diária de quase R$ 93. A cobrança é feita a partir da imagem colhida por câmeras instaladas nos limites da área pré-determinada.

Outras experiências

Taxar a circulação de veículos para conter os níveis de poluição não chega a ser novidade. Existe em Estocolmo, na Suécia, desde 2007, e em Cingapura desde 1975. Medida semelhante está sendo preparada em Nova York, que deve ser a primeira cidade americana a fazê-lo. O tributo será cobrado sempre que motoristas entrarem em Manhattan. Em Londres, essas cobranças são ainda mais punitivas para os carros de modelos mais velhos, que além de pagar a taxa de congestionamento, precisam recolher a Ulez. Juntas podem custar R$ 170 por dia aos motoristas.

Essa é uma das promessas de campanha do prefeito de Londres, o trabalhista Sadiq Khan. Em novembro passado, ele disse que havia muita poluição por trás dos danos permanentes à saúde dos jovens londrinos e de milhares de mortes precoces anualmente. Segundo Khan, a expansão da Ulez vai ajudar 5 milhões de pessoas a respirarem melhor.

Mesmo assim, a medida é controversa. Foi questionada na Alta Corte e mantida. Mas criou problemas para o partido do prefeito londrino em eleições recentes. No pleito recente realizado na área administrativa de Uxbridge para escolher o novo deputado que ocuparia o assento do ex-primeiro-ministro Boris Johnson, os trabalhistas perderam por estreita margem. E o que se diz é que a derrota aconteceu justamente por conta da insatisfação com a expansão da Ulez.

Viés político

Com a baixa popularidade do partido Conservador, em meio à crise econômica que assola o país, achava-se que os trabalhistas levariam a cadeira com facilidade. Aliás, se as eleições gerais no Reino Unido fossem hoje, os trabalhistas venceriam com folga.