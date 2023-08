Poluição do ar causa mais dano à saúde do que cigarro ou bebida, aponta estudo

A capital da Índia, Nova Délhi, é a "megalópole mais poluída do mundo", enquanto a China "fez progressos notáveis na luta contra a poluição atmosférica" iniciada em 2014, disse a diretora dos programas de qualidade do ar da instituição, Christa Hasenkopf.

A poluição média do ar na China diminuiu 42,3% entre 2013 e 2021, mas continua a ser seis vezes superior ao limiar recomendado pela OMS. Se esse progresso se mantiver ao longo do tempo, a população chinesa deverá ganhar uma média de 2,2 anos de esperança de vida, segundo o estudo.

Pobreza e poluição

Mas, de um modo geral, as regiões do mundo mais expostas à poluição atmosférica são as que recebem menos recursos para combater o risco, observou o relatório.

"Existe uma profunda discrepância entre os locais onde o ar é mais poluído e aqueles onde são mobilizados mais recursos coletivos e globais para lidar com o problema", explicou Hasenkopf.

Embora existam mecanismos internacionais de luta contra o HIV, a malária e a tuberculose, não há equivalente para a poluição atmosférica. "No entanto, a poluição atmosférica reduz a esperança média de vida de uma pessoa na República Democrática do Congo e nos Camarões mais do que o HIV, a malária e outras doenças", salientou o relatório.