Exército ucraniano avança em contraofensiva no sul do país; Rússia visa Kiev

No início da invasão, em fevereiro de 2022, a Rússia atacava de maneira sistemática as cidades ucranianas, mas as operações diminuíram à medida que os estoques russos de armamento se esgotaram e as defesas ucranianas foram reforçadas. A Ucrânia, por sua vez, intensificou os ataques com drones no território da Rússia.

Ataques no Mar Negro

Moscou também anunciou ter destruído quatro embarcações ucranianas no Mar Negro que circulavam em alta velocidade e transportavam cerca de 50 soldados de "unidades de desembarque das forças de operações especiais ucranianas", disse um comunicado do Ministério da Defesa russo. A nota não detalha a área do Mar Negro em que aconteceram esses bombardeios.

Também durante a madrugada, na mesma região, as defesas russas impediram um "ataque de drone marítimo" perto da baía de Sebastopol, na península anexada da Crimeia, informou o governador local, Mikhail Razvozhayev. Sebastopol é a base da frota russa do Mar Negro e a cidade mais importante da Crimeia, alvo frequente de ataques de Kiev.

Kiev e Moscou intensificaram as operações no Mar Negro desde que a Rússia abandonou um acordo, mediado pela ONU e pela Turquia, para permitir a exportação de grãos ucranianos por suas águas.

Contraofensiva para recuperar a Crimeia

Kiev lançou uma contraofensiva em junho para retomar os territórios ocupados pela Rússia desde o início da invasão, assim como a Crimeia, península anexada por Moscou em 2014.