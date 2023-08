França anuncia envio de três aviões para combater onda de incêndios sem precendentes na Grécia

Para ele, até agora a França foi poupada pelos incêndios porque não teve as mesmas condições climáticas que a Itália, a Croácia ou a Grécia. Quando os riscos são altos, as aeronaves são acionadas, armadas com retardante, um produto químico que aumenta a temperatura de deflagração do fogo.

Maior incêndio já registrado na UE

Pelo décimo segundo dia consecutivo, a Grécia luta contra "o maior incêndio já registrado na UE" no nordeste do país, em Evros, região que faz fronteira com a Turquia.

Declarado em 19 de agosto e já tendo queimado mais de 81.000 hectares, incluindo uma grande parte do parque nacional Dadia em Evros, de acordo com o Observatório Europeu Copernicus (EMS), esse incêndio é "o maior já registrado na UE", disse Balazs Ujvari, porta-voz da Comissão Europeia, na terça-feira.

A UE enviou 11 aviões e um helicóptero da frota europeia para ajudar a Grécia, juntamente com 407 bombeiros, o que representa metade dos recursos aéreos europeus conjuntos, de acordo com a Comissão Europeia.

Na semana passada, 20 pessoas foram encontradas queimadas até a morte, a maioria migrantes, incluindo duas crianças, perto de Alexandrópolis, a capital de Evros. Quatro incêndios continuam ativos na região, de acordo com o corpo de bombeiros grego, e novos focos levaram à evacuação do vilarejo de Kotronia.