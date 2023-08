França registra recorde de crianças sem-teto: 20% a mais do que em 2022

Os jornais franceses desta quarta-feira (30) destacam o número recorde de crianças em situação de rua na França, a poucos dias da volta às aulas no país. Segundo o jornal Le Parisien, a quantidade de menores sem-teto deu um salto de 20% em um ano.

O alerta é feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Federação dos Atores da Solidariedade da França, da qual fazem parte 900 ONGs e associações caritativas. No total, a França contabiliza atualmente 1.990 crianças na rua, mais do que o dobro se comparado às estatísticas de 31 de janeiro de 2022 e 20% a mais do que no mesmo período no ano passado. A quantidade de mães solo sem-teto também registra um forte aumento: 46% em relação a 2022.

Em entrevista ao jornal Le Monde, o presidente da Federação dos Atores da Solidariedade, Pascal Brice, aponta "um fracasso dos poderes públicos em matéria de alojamento e imigração. Já a presidente do Unicef França, Adeline Hazan lembra que o governo não cumpriu sua promessa de não ter nenhuma criança morando na rua no país. "É inaceitável", diz.