Governo chileno oficializa Plano Nacional de Busca de desaparecidos durante ditadura

Um dos desafios mais importantes é a inclusão, em todas as etapas, das famílias dos desaparecidos, além de outras organizações, entre elas o grupo de familiares de executados políticos. Segundo Bustos, é preciso garantir que existam recursos suficientes para o trabalho de busca e para o reforço dos serviços do Estado que têm um papel fundamental nestas matérias - por exemplo, a área de Direitos Humanos do Serviço Médico Legal. "Esperamos que o plano seja eficaz e não crie nas famílias expectativas difíceis de satisfazer", pontuou.

Silêncio das Forças Armadas

Ao longo de décadas, muitas investigações sobre o que aconteceu aos detidos desaparecidos têm sido encobertas por um manto de silêncio por parte de alguns membros das Forças Armadas. Este poderá ser o grande desafio do Plano Nacional de Busca.

Para os especialistas no assunto, é essencial que as Forças Armadas e as autoridades policiais do Chile participem e colaborem com os esforços de elucidação da verdade, colaborando com o esclarecimento dos crimes de Direito Internacional e das graves violações dos Direitos Humanos cometidos durante a ditadura de Augusto Pinochet.

De acordo com Bustos, espera-se que o governo instrua os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, assim como os Carabineros - a polícia no Chile - a "adotar medidas necessárias para acabar com os pactos de silêncio [...], divulgando publicamente a informação disponível sobre a destruição de arquivos institucionais que possam conter registros relacionados com crimes de Direito Internacional e violações de Direitos Humanos". O diretor executivo da Anistia Internacional ainda defende que o governo chileno verifique a regulamentação existente em relação à destruição de documentação militar, para garantir que não exista atualmente nenhuma prática desse tipo.

Na opinião do ativista, é preciso "dar urgência às diversas iniciativas legislativas existentes sobre a matéria, colaborar ativamente e de boa fé com as investigações judiciais, entregando os currículos e todos os antecedentes solicitados dos funcionários em serviço ou aposentados que possam ter tido algum tipo de participação ou testemunhado violações de Direitos Humanos e entregar todas as informações relacionadas ao destino e paradeiro de qualquer pessoa detida e desaparecida", finaliza Rodrigo Bustos.