Greve em Hollywood e polêmicas com Woody Allen e Polanski esvaziam tapete vermelho do Festival de Veneza

Os diretores David Fincher e Sofia Coppola também estão concorrendo ao Leão de Ouro conquistado no ano passado pela documentarista Laura Poitras [por All the beauty and blood spilt].

"O homem e o artista"

A edição deste ano também gera polêmica pelo retorno de cineastas envolvidos em casos de agressão sexual, contestados por boa parte do público. Entre eles está Roman Polanski, de 90 anos, que vive na Europa, protegido do sistema judiciário norte-americano, do qual foge há mais de 40 anos, depois de ter sido condenado por estupro.

Persona non grata em Hollywood, o diretor de "O Bebê de Rosemary" viu sua situação na França virar de cabeça para baixo desde a polêmica em torno do prêmio César de Melhor Diretor que ganhou em 2020, quando foi alvo de novas acusações de abuso sexual.

Ele agora é visto por uma grande parte da comunidade cinematográfica como um dos símbolos de uma certa impunidade. A Mostra de Veneza está colocando os holofotes de volta sobre ele com The Palace, apresentado fora de competição. No entanto, Polanski não tem planos de ir a Veneza.

Woody Allen, por sua vez, viu quase todo o setor virar as costas para ele após as acusações de abuso sexual de sua filha adotiva, que ele nega e cuja investigação não foi concluída. Fora da competição, ele apresentará seu 50º filme, Coup de chance, filmado em Paris com atores franceses.