Incertezas sobre a China prorrogam fase 'devagar' da economia mundial

Risco para o Brasil

Esse contexto internacional abala o mercado mundial de commodities e repercute imediatamente no Brasil. As flutuações nos preços do petróleo e do minério refletiram essas incertezas.

"No Brasil, as taxas de juros continuam muito altas e isso impacta, obviamente, a demanda interna, o consumo das famílias, o investimento. E se o Brasil não tem esse motor que são as exportações, ou se as exportações não são dinâmicas pela fraca demanda chinesa, isso obviamente vai impactar a economia brasileira", ressalta o especialista franco-português.

Cerca de 30% das exportações brasileiras, essencialmente de matérias-primas, vão para a gigante asiática. Na última cúpula do Brics, na África do Sul, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, comentou o assunto.

"Nós estamos acompanhando o que acontece nos três blocos, China, Europa e Estados Unidos, que são grandes parceiros comerciais do Brasil. Mas o diagnóstico ainda não está concluído, porque as pessoas têm visões diferentes do que está acontecendo lá, e mais particularmente sobre o alcance do problema que a China está enfrentando", avaliou. "Está inspirando cuidados, mas o tamanho do problema ainda não está suficientemente claro, pelo menos pelas informações que nós estamos recebendo."

A Coface prevê que o crescimento brasileiro deve ficar em 2,2% em 2023 e apenas 1,2% em 2024.