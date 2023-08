Militares dão golpe de Estado no Gabão e prendem presidente reeleito

Um grupo de militares anunciou nesta quarta-feira (30) o "fim do atual regime" no Gabão, onde os resultados oficiais das eleições presidenciais de sábado (26) deram uma nova vitória ao presidente Ali Bongo Ondimba, de 64 anos, que está no poder há 14 anos. A França condenou o "golpe de Estado militar" em andamento no país africano. O Kremlin declarou estar "profundamente preocupado" e acompanha de perto a situação.

Depois que o Centro Gabonense de Eleições (CGE) anunciou oficialmente a vitória de Bongo com 64,27% dos votos, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 12 militares divulgaram um comunicado no canal de notícias Gabon 24, cuja sede fica na sede da própria presidência.

"Estão anuladas as eleições de 26 de agosto e os resultados manipulados", anunciou um dos militares, que falou em nome do grupo. Todas as instituições do país foram dissolvidas e as fronteiras do Gabão foram fechadas até a nova ordem.