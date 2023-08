Biodiversidade: sítios do patrimônio mundial são última barreira para proteger espécies ameaçadas

Os sítios do patrimônio mundial são a proteção máxima das espécies ameaçadas no mundo, de acordo com a Unesco, que lança um apelo urgente aos 195 Estados signatários para que os protejam, antes de mais nada, contra as mudanças climáticas.

A Unesco e a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês) pedem que os governos reforcem a proteção dos sítios naturais classificados como Patrimônio Mundial. Um estudo realizado pelas duas organizações e divulgado na quarta-feira (30), mostra que estas áreas abrigam os últimos bastiões da biodiversidade do planeta e muitas das espécies ameaçadas de extinção.

Os sítios naturais classificados como Patrimônio Mundial da Unesco representam menos de 1% da superfície terrestre. No entanto, eles abrigam 20% das espécies conhecidas. Estão nessa lista o Parque Virunga, na República Democrática do Congo, o Delta do rio Okavango, no Botswana, e as florestas de Madagascar.