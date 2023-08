Caso das joias pode cair para primeira instância, mas provas colhidas devem ser mantidas, diz jurista

Filhos e aliados de Bolsonaro tem repetido que as ações contra o clã são perseguição política, sem base ou indícios, que visam enfraquecê-los no jogo eleitoral. "Perseguição nesse contexto fático de provas, eu não acredito. Eu não vejo como possível, até porque há indícios fortes de participação, ainda que indireta, do casal, seja por ação ou omissão nessas circunstâncias, nesses fatos que estamos tratando. Se há responsabilidade direta ou não, e participação direta do casal, da família Boslonaro, isso é algo que as investigações devem se aprofundar para responder", afirmou o jurista Antônio Ribeiro.

A crise política que se abateu sobre ex-presidente, que foi declarado inelegível pelo TSE e enfrenta agora outras investigações, também teve peso no jogo de forças entre o Executivo e o Legislativo. "O desgaste que Jair Bolsonaro tem tido reduz o peso das oposições, principalmente essa oposição mais de extrema direita. Então isso facilita de alguma maneira que o atual governo do presidente Lula tenha uma margem de negociação maior em relação a projetos que são prioritários do governo, inclusive a própria negociação com os partidos do centrão", destacou Luciana Santana.

"Claro que tem outros complicadores. A própria composição do Legislativo, a gente tem algumas CPIs em andamento. Então são vários fatores que, de alguma maneira, fazem com que o governo não avance tanto como gostaria de avançar. E há os partidos do centrão, que estão cada vez mais fortes. A gente já via isso no governo Bolsonaro e vemos agora também. Mas nesse ponto destaco que o centrão hoje se mostra mais propício ao diálogo e a entender o papel do Executivo do que em outras situações. Vejo que o preço que o governo Lula tem pagado é alto, mas acho que tem conseguido ser muito mais proativo, protagonista nessa relação entre Executivo e Legislativo".