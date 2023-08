Incêndio em ocupação ilegal de prédio em Joanesburgo mata mais de 70, incluindo crianças

"Dentro do próprio edifício havia uma porta (de segurança) fechada e as pessoas não conseguiam sair", disse Mgcini Tshwaku. "Muitos corpos queimados foram encontrados atrás desta porta."

O incêndio, o mais grave registado na África do Sul, devastou um edifício de quatro andares numa zona desfavorecida do antigo bairro empresarial de Johanesburgo, centro econômico da África do Sul.

"O último dado indica que temos agora 73 mortos e 52 feridos transportados para várias unidades de saúde", disse o porta-voz dos Serviços de Gestão de Emergências, Robert Mulaudzi.

Pelo menos sete crianças, incluindo uma com menos de dois anos, já faziam parte do número divulgado anterioremente de 64 mortos.

Habitação ilegal

Os feridos, alguns dos quais inalaram fumaça, foram levados a hospitais para tratamento, disse ele.