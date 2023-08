Jornais analisam frustração de Macron com golpes na África e ampliação do Brics

Em 2013, o então presidente do Mali pediu a proteção militar da França quando grupos jihadistas aterrorizavam a população e ameaçavam invadir Bamako, a capital do país. Paris atendeu à solicitação e ainda estendeu o envio de tropas para Níger, Burkina Fasso e Chade. Nove anos depois, diante do pouco combate ao terrorismo e dos bilhões de euros gastos sem resultados concretos para a melhoria de vida dos africanos, a França encerrou a missão militar no Mali e recolheu seus soldados para bases no Níger.

Na avaliação do Le Monde, Paris poderia ter se protegido de acusações de neocolonialismo se tivesse atuado com outros países da União Europeia, para sinalizar que não se tratava de uma operação pós-colonial.

Em seu discurso aos embaixadores, Macron também apontou o risco de declínio do Ocidente, ante as potências que contestam o sistema multilateral da ONU (leia-se China e Rússia), que buscam estabelecer uma ordem internacional que substitua a determinada pelos Estados Unidos no século XX. A fala serviu para o Les Echos analisar se a recente ampliação do Brics, com o ingresso de seis novos países, é, de fato, uma ameaça às potências ocidentais.

Ampliação do Brics: quantas divisões?

Do ponto de vista geopolítico, a entrada de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã representa um aumento relevante da influência da China. Com a chegada de Riade, que se distanciou de seu histórico aliado americano sob o comando do príncipe herdeiro Mohammed ben Salmane, mais Abu Dhabi, o Brics ganha capacidade de investimento e consolida suas cadeias de suprimento de combustíveis. Três novos membros do clube de emergentes estão na lista de países com as dez maiores reservas de petróleo do mundo, destaca o diário.

Moscou também fatura com a entrada de outro país sob sanções, o Irã, que é "geograficamente fundamental para o estabelecimento do corredor de transporte Norte-Sul projetado em parceria com a Índia", aponta o texto. Com o ingresso adicional de dois países africanos, Etiópia e Egito, a China obtém novos acessos ao continente para desenvolver suas novas Rotas da Seda.