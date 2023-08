Nova Deli se organiza para que sua enorme população de macacos não atrapalhe Cúpula do G20

Nova Deli, a capital da India, se prepara para acolher a Cúpula do G20 nos dias 9 e 10 de setembro, com milhares de participantes do mundo inteiro sendo esperados. Para garantir aos visitantes um estadia sem problemas, as autoridades tentam afastar a enorme população de macacos que assombra o centro da cidade. Para isso, a prefeitura encontrou uma solução surpreendente.

Côme Bastin, correspondente da RFI em Bagalore.

Eles podem ser facinantes, vistos de longe, mas aqui os habitantes sabem que é melhor não se aproximar para garantir uma cohabitação pacífica. Os macacos podem se tornar agressivos com as pessoas e até mesmo morder. Os buquês e decorações com flores instalados para o G20 também correm o risco de virarem almoço.