Novo PAC pode favorecer aprovação da 'mãe de todas as boiadas' no Senado

"É um pacote completo, um texto que eu considero que implode com mais de 40 anos de experiência de licenciamento ambiental no país - que é a principal ferramenta de prevenção de danos da política nacional do meio ambiente. É certo que a gente precisa racionalizar, organizar, gerenciar os processos de licenciamento. Mas acabar com ele, como é a proposta, seria voltar no tempo em que as crianças nasciam sem cérebro em Cubatão porque a poluição não tinha controle", compara Suely Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima.

PAC 'verde'?

Atualmente, o PL tramita em duas comissões do Senado - Meio Ambiente e Agricultura. A esperança dos ambientalistas é que os pontos mais críticos do documento possam ser retirados ou modificados, por meio de emendas apresentadas pelos próprios senadores. Mas o risco é que, no contexto do Novo PAC, programa de investimentos do governo federal que resultará em milhares de obras pelo país, o texto passe sem as mudanças desejadas.

A preocupação é grande porque a Casa Civil já demonstrou a intenção de "aperfeiçoar o ambiente regulatório e do licenciamento ambiental" para não emperrar as futuras obras do PAC. A nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento se vende como 'verde' - mas não atenderá a esse compromisso se o PL 2.159 passar como está.

"Não sabemos exatamente o nível de conflito interno no Executivo, mas sabemos que, certamente, o conflito existe. Se tudo der certo e nós conseguirmos melhorias no Senado, o texto volta para a Câmara", afirma Araújo. "De qualquer forma, é esperado que o presidente Lula tenha que vetar alguns dispositivos no licenciamento. Eu não acredito em veto integral numa lei desse tipo, porque está entre as demandas do PAC a aprovação da lei. Então os vetos serão pontuais, o que é preocupante."