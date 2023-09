Novos protestos na Síria mostram que Assad não tem apoio das minorias, diz especialista

Sob temores de que os protestos se espalhem pelo país, o governo sírio tomou medidas para reprimir as manifestações.

As forças de segurança foram mobilizadas ao redor de Damasco, a capital. Ainda é cedo para saber se se trata de uma contestação ao regime ou apenas ao aumento do custo de vida. O movimento de contestação é apoiado por importantes figuras religiosas da minoria drusa, que pedem que o caráter pacífico do movimento seja preservado.

Nenhum incidente grave foi registrado desde o início das manifestações e as forças de ordem evitam todo contato com os manifestantes. Historicamente, a comunidade drusa não participou do conflito contra o regime, com algumas exceções.

"Essas manifestações desmentem todas as pretensões do Estado e seus apoiadores de que o regime sírio protege as minorias. É necessário destacar que a cidade que está no centro dessa contestação é Sueida, onde a maioria dos habitantes é proveniente da comunidade drusa", diz o diretor do Centro Árabe de Pesquisas e Estudos Políticos (CAREP) e pesquisador me Ciências políticas e Relações internacionais, Salam Kawakibi.

Entrevista

O especialista acredita que não é a crise econômica que os empurra a sair e se manifestar nas ruas, "mas sobretudo, uma entrevista que a Sky News realizou com Bashar Al-Assad, em que ele mostrou um ar bastante seguro de sua maneira de reprimir o povo sírio, como se celebrasse sua vitória".