Papa Francisco viaja para Mongólia de olho na Rússia e na China

O país procura manter a neutralidade entre os seus dois vizinhos, ao mesmo tempo que desenvolve as suas relações com outras nações como os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul.

É uma posição potencialmente útil para a Santa Sé, que renovou com Pequim, em 2022, um acordo histórico assinado em 2018 sobre a espinhosa questão da nomeação de bispos na China, num contexto de tensões relativas à situação dos católicos sob o regime comunista.

Do lado russo, o papa tem tentado desde o início da invasão da Ucrânia abrir diálogo para um resultado pacífico, sem sucesso até agora.

A Mongólia mantém relações bilaterais com a Coreia do Norte e "não tem diferenças com os seus vizinhos, o que é bastante raro na Ásia", observa à AFP Julian Dierkes, especialista em ensino da Mongólia na universidade da Colúmbia Britânica.

Primeiro papa a visitar o país, Francisco chega na manhã de sexta-feira (01), mas terá 24 horas para descansar antes de iniciar as suas reuniões oficiais no sábado, com o primeiro-ministro Luvsannamsrai Oyun-Erdene, membros da sociedade civil, diplomatas, padres e missionários.

Mudanças climáticas

No domingo, Francisco vai falar em um encontro inter-religioso (uma das suas cinco aparições públicas) e presidirá uma missa num estádio de hóquei. O programa não prevê viagens fora da capital.