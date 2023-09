Paris confirma realização de novo 'ano' do Brasil na França em 2025

Fontes da embaixada do Brasil em Paris informam que a temporada brasileira será provavelmente de setembro a dezembro.

O edital do Instituto Francês salienta que a data da temporada francesa no Brasil ainda não foi definida.

200 anos de relações diplomáticas

Além de marcar os 20 anos do sucesso do Ano do Brasil na França, que foi a maior manifestação cultural brasileira fora do país com a participação de mais de dois mil artistas, a temporada coincide também com os "200 anos das relações diplomáticas entre os dois países".

A França reconheceu a independência do Brasil em 26 de outubro de 1825, três anos depois do Grito do Ipiranga.

O edital francês publicado hoje indica que a iniciativa deve favorecer o desenvolvimento da cooperação em vários setores, como educação, residências artísticas, pesquisa, juventude, experiências profissionais, e deve se apoiar em grandes eventos internacionais multilaterais, como a COP 30, que acontecerá no Brasil também em 2025, dez anos depois do histórico Acordo do Clima de Paris. Os motivos para celebrar a nova temporada cultural entre os dois países não faltam.