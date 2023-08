Francês instala piscina em cela e compartilha imagens nas redes sociais

Um detento da prisão de Valence, no sudeste da França, instalou uma piscina de plástico em sua cela. O caso causou polêmica no país depois que o homem se filmou com os pés na água e compartilhou o vídeo nas redes sociais.

De acordo com o site da rádio francesa France Bleu, os agentes penitenciários descobriram a instalação na sexta-feira (25). O detento cumpre uma pena longa no centro penitenciário e o vídeo, compartilhado em redes sociais, permitiu que os agentes encontrassem a piscina inflável, de pouco mais de um metro de diâmetro.

"Faltava apenas o protetor solar", ironizou o sindicato FO Justiça, de trabalhadores da administração penitenciária, em comunicado na terça-feira (29).