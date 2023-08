Rapper carioca BK' realiza turnê pela Europa com álbum "Icarus" e se apresenta em Paris

"Icarus", pelo selo Gigantes, segue o mesmo ritmo: aclamadíssimo pela crítica, o projeto transcende à música. O trabalho foi inicialmente lançado por meio de uma exposição do artista plástico Nikolas Demurtas no Museu de Arte do Rio de Janeiro, reinterpretando a tela "O Voo de Ícaro", do pintor holandês Jacob Peter Gowy (1636 - 1638). Recentemente, o disco conquistou um leão de bronze na 70ª edição do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, o maior evento do mundo da indústria criativa de mídia, realizado anualmente na França.

Nos palcos, o sucesso de BK' é traduzido pelos ingressos esgotados, a exemplo das apresentações no Circo Voador, no Rio, no último mês de julho. Mas o artista prefere manter cautela em relação à fama e a analogia com o personagem da mitologia grega não é à toa. Ícaro tinha uma chance de sair do labirinto onde estava confinado, mas voou acima do que deveria e suas asas derreteram ao se aproximar do sol. BK' toma a história como exemplo para não cometer a mesma falha.

Abebe Bikila explica à RFI que o labirinto são suas experiências de "um homem preto, morando no Rio de Janeiro, que veio de um determinado lugar" e que hoje "acessa outros lugares". A questão é abordada na faixa "Luto e Lucro", em que BK' canta: "Eu prometi pro antigo eu não me contentar com pouco, você merece mais". Mas para transitar nesses universos de sucesso, fama e ambição, muito autocontrole é necessário, para, segundo o artista, "não deixar o sol te encantar demais e, ao mesmo tempo, não se deixar oprimir, voar baixo demais".

Turnê pela Europa: o rap brasileiro pelo mundo

BK' não é um novato dos palcos europeus. Em 2019, o rapper fez uma turnê em Portugal, mas com "Icarus" se apresentará em diversas cidades. No total, serão sete shows: Lisboa (31/08), Coimbra (01/09), Porto (02/09), Madri (06/09), Paris (07/09), Dublin (09/09) e Londres (10/09).