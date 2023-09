Reino Unido quer simplificar demissão de policiais que cometem abusos

Com esta reforma, os comissários e executivos da polícia passarão também a presidir os conselhos disciplinares dos profissionais acusados ??de serem "corruptos". Isto no lugar de advogados independentes, considerados muito tolerantes, e com o número de demissões decrescente.

Os sindicatos denunciam procedimentos disciplinares falsos e "pré-definidos". Mas esta mudança foi exigida pelo chefe do Met, a polícia de Londres, num momento em que a polícia perde cada vez mais a confiança dos cidadãos.

Nos últimos anos, vários casos mancharam a reputação da polícia, como o rapto, estupro e assassinato de um londrina pelo agente Wayne Couzens e a condenação do agente David Carrick por quase uma centena de agressões, na sua maioria sexuais. Os dois homens já haviam sido denunciados diversas vezes, mas a polícia não tomou medidas punitivas.