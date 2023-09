Abolir prostituição e penalizar clientes? França e Espanha não sabem se autorizam ou proíbem trabalho sexual

Todos esses municípios estabeleceram o mesmo teto de € 3.000. A maioria deles só aplica essa regra municipal se a prostituição ocorrer perto de áreas residenciais, centros de saúde ou escolas.

Violação de direitos

Na França, as prostitutas apresentaram um recurso final ao Tribunal em 2019, argumentando que esse texto, que penaliza os clientes, era uma violação de seus direitos e segurança. Essa é uma vitória marcante para as associações solicitantes. É também um sucesso inicial, pois apenas 10% das solicitações são declaradas admissíveis. E também porque o tribunal reconheceu imediatamente os efeitos da lei de 2016 sobre as prostitutas na França.

"Ela reconheceu que os profissionais do sexo são vítimas, porque isso leva à clandestinidade e ao isolamento. Este é um caso suficientemente importante para ser decidido por seus méritos", diz Sarah-Marie Maffesoli, referência de "profissionais do sexo" na organização Médecins du Monde.

O número de clientes caiu drasticamente

Desde que a lei foi aprovada na França em 2016, o número de clientes logicamente despencou. Mas cada vez mais profissionais do sexo estão tentando sobreviver assumindo riscos maiores. Giovana Rincon, diretora de uma associação que apoia prostitutas trans, que muitas vezes são estrangeiras sem documentos, explica que "a precariedade de sua situação faz com que algumas pessoas tenham que aceitar sexo sem proteção para não deixar seus clientes irem embora. Hoje, somos obrigados a aceitar tudo e qualquer coisa", lamenta.