Carros-bomba e dezenas de reféns refletem crise nos presídios e violência no Equador

Eles protestam em particular contra a decisão do governo de transferir numerosos líderes de grupos criminosas para outras prisões do país, incluindo o 'Gordo Luís', da gangue Lobos, a segunda maior do Equador. O Estado tenta restaurar a sua autoridade nos centros de detenção dominados por grupos que disputam o controle do tráfico de drogas.

Para o correspondente da RFI em Quito, Éric Samson, tais rebeliões podem ser consideradas um novo episódio na crise do sistema prisional, já que um dos veículos explodiu em frente às instalações da administração penitenciária. Dez suspeitos, equatorianos e colombianos, foram presos pela polícia.

"Este é o primeiro ataque que ocorreu desta forma. Anos atrás era impossível imaginar ataques deste tipo no Equador, ainda mais na cidade de Quito. Na verdade, existem duas teorias por enquanto. Uma diz que se trata de uma guerra pelo controle de território entre gangues, mas a segunda hipótese é que se trata de uma medida de repressão às gangues devido às intervenções que a polícia e as Forças Armadas estão realizando nas prisões. Intervenções que têm a ver com buscas e movimentação de presos, transferências de presos de uma prisão para outra. Parece que esta segunda hipótese é a que mais se aproxima da realidade, mas ainda não existe uma versão definitiva por parte das autoridades", explica Pablo Iturralde, membro do Centro de Direitos Sociais e Econômicos do Equador, à RFI.

3° país mais perigoso da região

"O crime e a insegurança são a principal preocupação do país. Eu diria que se pode até falar em comoção interna. É a primeira vez que temos esses níveis de violência. Em relação à região, neste momento somos o terceiro país mais perigoso e temos alguns municípios que já estão em primeiro lugar na lista das áreas mais perigosas", enfatiza.

Diante disso, segundo ele, "as autoridades não têm mais resposta".