Casal é condenado por lançar falso alerta de terrorismo para não perder trem na França

"Um grande erro": foi condenado na quinta-feira (31), o casal que lançou um falso alerta de ataque para evitar perder um trem, causando caos nos arredores da estação de trens de Lille, no norte da França, no dia 19 de julho. O homem foi condenado à prisão em regime fechado e sua companheira sob sursis.

Em pleno início das férias de verão na Europa, o casal, que viajava para visitar o filho de quatro anos, enviou um SMS à empresa gestora do trem, a Sociedade Nacional das Ferrovias Francesas (SNCF), alegando que havia um "terrorista no trem da linha Paris-Lille".

A mensagem desencadeou a mobilização do Raid, unidade de elite antiterrorismo, e do GIGN, grupamento de intervenção tática, da polícia francesa, além da suspensão do tráfego ferroviário e a evacuação das duas estações de Lille durante quatro horas.