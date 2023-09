Cinema: cidade de São Paulo investe em programas para atrair produções internacionais

Mas a responsável da Spcine ressalta algumas especificidades do programa paulistano. "No caso de uma fatalidade como a pandemia, por exemplo, temos assegurado que garantiremos até 5% do valor do recurso previsto para ser gasto na cidade, para que a produção possa utilizar esse recurso na manutenção da equipe, no auxílio às pessoas. A pandemia nos ensinou que os profissionais do audiovisual acabam sendo elo mais fraco dessa cadeia. Então, quando param as filmagens, isso significa que mães e pais de família ficam sem conseguir garantir o sustento básico e tipo de seus lares", explica Viviane.

Diversidade e sustentabilidade

Ela ressalta ainda outros pontos a serem levados em conta pelas produções internacionais. "É importante que os produtores fiquem atentos à contratação de pessoas negras, indígenas, pessoas trans, mulheres, moradores das periferias de São Paulo para compor as suas equipes", detalha. Com esses itens observados, ela garante que "a produção também tem maior probabilidade de alcançar o teto de rebate na nossa política aqui na cidade de São Paulo".

Viviane rebate a informação de que São Paulo não é destino turístico prioritário dentro do Brasil. "São Paulo é essa megalópole onde tudo você encontra", explica. Uma cidade onde tudo é possível, desde simular Nova York e seus arranha-céus como refazer um Brasil de época. "São Paulo tem 111 parques, uma área verde gigante", garante.

A Spcine assinou em julho um acordo de cooperação com a Fundação Nacional do Cinema e Vídeo da África do Sul, para apoio mútuo em desenvolvimento de longas-metragens. A parceria vai contemplar com US$ 20 mil cada proposta de quatro projetos - dois da África do Sul e dois de produtores de São Paulo. As inscrições para projetos abrem até o final do ano.