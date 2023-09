Conciliar lucro e preservação ambiental é o maior desafio citado na Conferência da Amazônia

O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, um dos palestrantes, disse que "a solução para a crise climática passa pelo financiamento e pelo investimento em tecnologias". Blair não acredita, no entanto, que esteja em curso uma mudança efetiva de postura nas pessoas frente a crise climática, mesmo havendo certo entendimento de que isso seria importante. Ele citou como exemplo o aumento do custo de vida na Europa devido à alta no preço da energia e como isso levou a uma alta no uso de combustíveis fósseis, visando amenizar o impacto econômico.

Ban Ki-moon, que já foi secretário-geral da ONU, participou da abertura do evento e frisou que "o planeta está em chamas e que não existe plano B, pois não existe planeta B". Ki-moon afirmou ainda que as soluções terão de ser buscadas de forma colaborativa porque ninguém vive 'numa ilha isolada' e as altas temperaturas em todo planeta mostram que todos são afetados.

De olho em Brasília

Muitas pessoas que acompanham o evento em Belém estavam com um olho também em Brasília, já que o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a aplicação do marco temporal à demarcação de terras indígenas. Um telão foi montado do lado de fora da corte para que indígenas de várias partes do país acompanhem as sessões.

E eles viveram momentos de comemoração, mas também de fúria nessa quinta-feira (31). A revolta se deu contra falas do ministro Gilmar Mendes, que ainda não votou no julgamento em questão, mas pediu a palavra e num discurso longo e cheio de esteriótipos defendeu atividades econômicas em áreas de reserva. Para os indígenas, o ministro faltou com a verdade.

Mendes disse que fotos da crise Yanomami mostravam apenas idosos e crianças porque os jovens das aldeias estavam trabalhando no garimpo ilegal. Ele afirmou que os indígenas poderiam se beneficiar da exploração de ouro naquelas terras, mas que o tema ainda é 'tabu' no país.