EUA: famílias de crianças transgêneros deixam o Texas após leis contra terapia hormonal

Suicídios entre menores transgêneros

De acordo com médicos especializados em terapia hormonal, essa lei é prejudicial a seus pacientes, pois a medicação e a assistência médica evitam a depressão e os suicídios entre menores transgêneros.

Mas é preciso dizer que a questão da saúde se tornou uma causa política. No Texas, 85% dos eleitores republicanos são a favor da restrição do acesso a terapias hormonais, de acordo com uma pesquisa realizada em abril pela Texas Politics Projects.

Alex Sheldon dirige a GLMA, uma organização de profissionais de saúde que defende os direitos LGBT+. "As consequências serão de longo alcance e catastróficas. Esse é um processo que precisamos interromper imediatamente", diz ele.

Batalha vai para os tribunais

O direito fundamental das crianças de acessar o atendimento médico que desejam no Texas não é um caso isolado, 19 outros estados americanos aprovaram leis semelhantes.