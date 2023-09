Jogos Olímpicos Paris 2024 precisarão de agentes privados para garantir segurança

Na corrida contra o relógio para os preparativos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, a segurança está entre as questões-chave do evento. Enquanto o Ministério francês do Interior pretende mobilizar cerca de 35 mil membros das forças de ordem, para garantir que tudo corra bem durante as provas, o setor de segurança privada pode entrar em campo para atender à demanda de pessoal.

Em uma nota revelada pela rádio Europe 1, o Serviço Central de Informação Territorial afirma estar preocupado com o setor de segurança a menos de um ano da Olimpíada.

Frente a este cenário, a capital francesa se apressa em recrutar para o segmento, em que candidatos são formados às pressas, criando o risco de pessoas infiltradas, alerta a edição do Le Figaro desta sexta-feira (1°).