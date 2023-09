Jovens israelenses anunciam boicote ao alistamento militar em protesto contra reforma judicial

Agora, é a vez dos estudantes pré-alistamento darem um passo semelhante. Eles não são ainda soldados, mas sua recusa é mais um sinal da politização que já tomou conta das forças armadas. Fora isso, o exército israelense se preocupa com o impacto a longo prazo das atitudes negativas em relação ao serviço militar.

Questão da Palestina

A recusa dos estudantes também ganhou destaque porque os jovens citaram a ocupação israelense de territórios palestinos como outro motivo para boicotar o recrutamento militar. Até agora, os protestos contra a reforma judicial focavam apenas na rejeição ao enfraquecimento da Suprema Corte planejado pelo ministro da Justiça Yariv Levin, com aquiescência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Mas esses estudantes deram um passo adiante ao incluir a questão palestina em sua recusa à convocação militar. Eles são filiados ao Bloco Contra a Ocupação, um grupo de esquerda que apoia o fim da presença de Israel na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, onde - juntamente com a Faixa de Gaza - os palestinos anseiam em criar um Estado independente.

A inclusão dessa demanda, no entanto, não está sendo vista com bons olhos por líderes dos protestos contra a reforma judicial. Eles buscam o apoio da população em geral - tanto de progressistas quanto de conservadores - contra as medidas antidemocráticas.

No momento, cerca de dois terços dos israelenses, segundo todas as pesquisas de opinião, se dizem contrários a uma reforma judicial sem um amplo consenso nacional. Ao incluir na equação uma questão tão complicada e dividida como o conflito com os palestinos, os protestos contra a reforma judicial podem perder força.