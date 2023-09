MP do Marrocos abre investigação sobre morte de turista franco-marroquino em jet ski na Argélia

Um turista franco-marroquino, perdido com quatro amigos sobre jet skis em águas argelinas, foi morto a tiros pelas autoridades da Argélia, de acordo com um dos sobreviventes do grupo. Um segundo homem, que fazia parte do grupo, também teria sido assassinado. O Ministério Público marroquino abriu uma investigação sobre as "circunstâncias da morte" do turista, informou a imprensa marroquina nesta sexta-feira (1°).

O gabinete do Ministério Público abriu uma investigação sobre a morte de Bilal Kissi "depois que seu corpo foi descoberto na praia de Saïdia", informou o site Al Omk.

O jovem turista havia saído em um jet ski da praia de Saidia (nordeste do Marrocos), na fronteira com a Argélia, com seu irmão Mohamed, que conseguiu retornar a Saidia e testemunhar sobre o acontecido, além de seu primo Abdelali Mechouar, de nacionalidade marroquina.