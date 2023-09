Mulheres vivem inferno cotidiano de assédio sexual no metrô em Paris

Atualmente, uma equipe especializada de 60 policiais circula na rede de transporte parisiense à paisana, para identificar os agressores e prendê-los em flagrante. Mas esse número de agentes é considerado insuficiente diante da amplitude do problema. Além disso, esses policiais descrevem um trabalho difícil, que às vezes demora para dar resultados.

De acordo com a polícia, 60% das denúncias são relacionadas com homens que se esfregam nas mulheres, se masturbam ou passam a mão no corpo das passageiras.

Eles atacam nos horários de pico, quando o metrô está lotado, de manhã ou no retorno do expediente de trabalho. Mesmo quando a vítima grita para denunciar a situação, o que tem acontecido com mais frequência, pode ser complicado para o policial se movimentar dentro do trem e na plataforma, se o vagão está cheio. A polícia faz investigações, com base nas câmeras de segurança, mas muitos agressores seguem impunes.

Em Paris, as linhas que mais registram vítimas de assédio sexual são a 2, a 5, a parte norte da 13, que é a mais frequentada na capital no caso do metrô, e os trens de subúrbio chamados RER A e B.

O perfil sociológico dos delinquentes é bastante variado, com idades que vão de 12 a 72 anos. A polícia não estigmatiza uma origem étnica, pelo contrário, diz no relatório que os agressores são de meio sócioprofissional variado.

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem, as autoridades estão preocupadas. Diariamente, 8 milhões e meio de passageiros utilizam as linhas de metrô, VLT (veículo leve sobre trilhos), que aqui se chama tramway, ônibus e trens de subúrbio.