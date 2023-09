Papa Francisco realiza visita inédita à Mongólia e tenta se aproximar da Ásia Central

O Papa iniciou nesta sexta-feira (1°) sua primeira visita oficial à Mongólia. Francisco permanecerá no país da Ásia Central, de maioria budista, até segunda-feira (4). Sua viagem traz apoio para a pequena comunidade católica local e é estrategicamente importante em termos de melhoria das relações do Vaticano com as potências vizinhas da Mongólia, China e Rússia.

Depois do avião do Vaticano aterrissar, o Papa foi para a residência do bispo italiano Giorgio Marengo, o cardeal mais jovem do mundo, representando a Prefeitura Apostólica de Ulaanbaatar, na Mongólia.

Há apenas 1.400 fiéis no país para uma população de mais de três milhões de pessoas. A visita papal é crucial para as relações do Vaticano com a China e a Rússia, que fazem fronteira com a Mongólia. Acredita-se que a Santa Sé esteja se esforçando para se relacionar com a Ásia Central, e não abandonar a região à mercê destas duas potências.