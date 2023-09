Supertufão Saola paralisa Hong Kong; voos são cancelados e volta às aulas é adiada

Nesta sexta-feira, o Saola estava a 140 km a leste-sudeste de Hong Kong, com ventos de 210 km/h. O supertufão poderá contornar o território a menos de 50 km ao sul e causar uma tempestade ao redor do Porto Victoria, segundo comunicado do observatório meteorológico da cidade.

Risco de "inundações graves"

"Pode haver inundações graves", disse o documento, acrescentando que as zonas costeiras orientais poderão registar níveis de água semelhantes aos causados ??pelo tufão Mangkhut em 2018, quando mais de 300 pessoas ficaram feridas em Hong Kong. Na China continental, afetou mais de três milhões de pessoas nas províncias do sul, matando seis moradores.

As ruas de Hong Kong estavam desertas nesta sexta-feira, com exceção de alguns habitantes em busca de compras de última hora para o fim de semana, como Lee, acompanhada por sua filha pequena. Segundo ela, o governo fez a escolha certa ao adiar o início do ano letivo.

"Se atingir [nível de alerta T10], poderá haver interrupções no trânsito. É melhor esperar até que isso acabe antes de mandar as crianças para a escola", concordou em entrevista à agência AFP.

As vitrines das lojas e das empresas e residências foram protegidas com fita adesiva, enquanto os prédios de escritórios próximos ao Victoria Harbour bloquearam as portas para tentar impedir a entrada de água.