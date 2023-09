Volta às aulas na Ucrânia acontecem sob ameaça, enquanto Kiev continua ataques em território russo

Na quinta-feira (31), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, celebrou o fato de seu país ter atingido alvos a 700 km de distância, sem mencionar casos específicos como o de Pskov. "O objetivo é chegar ainda mais longe", afirmou.

A Ucrânia procura levar o conflito ao país vizinho, num momento em que está envolvida numa contra-ofensiva muito difícil para libertar as áreas ocupadas no leste e no sul do seu território. O progresso até agora tem sido limitado, mas Kiev disse esta semana que espera um avanço na frente sul em breve, após a libertação da localidade de Robotyne.

Volta às aulas sob ameaça

Esta sexta-feira também é, na Ucrânia e na Rússia, o dia do início do ano letivo.

Mas a volta às aulas foi perturbada em Kiev, onde a polícia relatou ameaças de bomba contra estabelecimentos escolares na capital ucraniana.

As forças de ordem informaram que as ameças seriam inspecionadas, mas não seriam realizadas evacuações generalizadas.