Como a morte de Prigozhin expõe o peso da traição e a fragilidade de um ditador

Muito mais do que uma questão de disputa de forças ou de poder, principalmente em um cenário de guerra, a morte do líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin - e a virada na sua relação com o presidente russo, Vladimir Putin - traz à tona o debate em torno de um papel muito particular: o do traidor.

Sob o título "Prigozhin: não se brinca com a traição", o editorial da revista francesa Le Point discute como a antropologia explica porque o traído, em um rompante de violência, quer dissuadir os "membros da tribo" de imitar o traidor.

Com a morte de Prigozhin, em 23 de agosto, uma estranha questão se coloca: por que a traição faz tanto mal, que, com frequência, não se quer apenas eliminar o traidor, mas também submetê-lo aos maiores sofrimentos possíveis?, se pergunta a publicação.