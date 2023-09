França teve 118 feminicídios em 2022; uma mulher morre a cada 3 dias no país

"O perfil típico do autor não se alterou. É predominantemente masculino (84%), na maioria das vezes em relacionamento, de nacionalidade francesa, com idades compreendidas entre 30 e 49 anos e não exerce ou não exerce mais atividade profissional", resume o Ministério do Interior.

As vítimas do sexo feminino (81%) são, na maioria das vezes, de nacionalidade francesa, com idades compreendidas entre 30 e 49 anos e desempregadas. Dos 118 feminicídios, 37 mulheres já haviam sofrido violência por parte do cônjuge ou ex-cônjuge antes de morrer, 24 delas relataram os fatos à polícia, em que 16 chegaram a apresentar uma queixa-crime.

Uma das vítimas dispunha de um telefone para casos de grave perigo que permitia a intervenção rápida da polícia devido a um botão pré-programado e, em outros dois casos, o cônjuge ou ex-cônjuge era alvo de fiscalização judicial.

Brigas e recusa de separação

Brigas (26%) e recusa de separação (23%) continuam entre os principais motivos para a "passagem ao ato". A maioria dos crimes é cometida na residência do casal, da vítima ou do agressor (87%), sem premeditação, principalmente com arma branca (43%) ou arma de fogo (20%).

Os departamentos que registaram mais incidentes são o norte da França (sete vítimas do sexo feminino e duas vítimas do sexo masculino), os Alpes-Marítimos e o Ródano (cinco vítimas do sexo feminino cada), seguidos por Seine-Saint-Denis (quatro vítimas do sexo feminino e um do sexo masculino).