"O resultado do PIB é uma boa surpresa", diz Campos Neto em fórum do Grupo Lide em Washington

"A gente tem dificuldade para encontrar outro lugar que tenha números tão bons quanto o Brasil", disse.

Mas ele reconheceu que o ajuste de preços da Petrobrás executado recentemente fez com que a inflação voltasse a subir. Porém, insistiu que, de uma forma geral, os números estão melhorando, ainda que de maneira "bastante lenta".

"A gente tem um juro real ainda alto, mais alto do que a maioria dos países, mas em um percentual menor do que o histórico (do Brasil)."

O presidente do Banco Central não comentou as falas do presidente Lula desta sexta em evento no Ceará, dizendo que não havia comunicação entre os dois e que os juros no Brasil precisam diminuir. "Não pensem que eu acho que o juro está baixo. O juro ainda está alto", esclareceu Lula.

Reforma Tributária

A possibilidade de um crescimento econômico baseado na sustentabilidade e a necessidade de o Brasil assumir um papel de liderança na geração de energia limpa, devido ao tamanho de sua matriz, foram os temas mais abordados pelas autoridades presentes no encontro.