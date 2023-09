Pirola, nova subvariante da ômicron, chega à França às vésperas do início do ano letivo

Segundo o infectologista francês, é necessário investir em uma nova campanha no outono no país, além de antecipar a evolução do vírius. "A vacina atual continua eficaz, mas é preciso se preparar para a chegada das novas variantes", declarou.

Na quarta-feira, a EMA (Agência Europeia de Medicamentos) aprovou a nova versão da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, que contém a cepa XBB.1.5 e pode ser usada partir dos seis meses.

Fase intermediária

Segundo Denis Malvy, a Covid-19 não desaparecerá. A epidemia acabou, mas o vírus ainda não entrou na chamada fase endêmica, como demonstra o aumento do número de casos em pleno verão.

Nessa fase, o sistema imunológico se acostuma com o vírus, que se torna então sazonal e passa a circular apenas no inverno, quando as pessoas se reúnem em locais fechados e arejam menos o ambiente.

Os conselhos para evitar a contaminação, diz, continuam os mesmos. Em caso de sintomas, usar máscara e adotar o distanciamento social. Outra recomendação é usar o acessório em hospitais, clínicas e quando estiver em contato com um paciente considerado a risco, que pode desenvolver uma forma grave.