Polícia de Israel dispara munição real contra manifestantes de Eritreia em Tel Aviv

Um protesto de requerentes de asilo eritreus se transformou em palco de grande violência neste sábado (2) no sul de Tel Aviv, em Israel. Os manifestantes, contrários ao governo de seu país, tentavam impedir a realização de um evento que marcava o 30º aniversário da independência de Eritreia. Para reprimir o movimento, além de bombas de efeito moral e balas de borracha, a polícia utilizou munição real, deixando cerca de 170 manifestantes feridos, muitos em estado grave.

Michel Paul, correspondente da RFI em Jerusalém

A polícia admite ter se surpreendido com a dimensão dos confrontos. "Infelizmente, desde a manhã, as partes não respeitaram as condições da autorização de manifestação. Eles vieram em massa para impedir o evento. Decidimos então usar meios específicos para dispersá-los", explica Hayim Boublil, chefe da polícia do sul de Tel Aviv.