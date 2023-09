Rússia afirma ter derrubado drones ucranianos que visavam ponte na Crimeia

Putin receberá Erdogan

Na Rússia, durante um encontro com adolescentes no início do ano letivo, o presidente Vladimir Putin elogiou nesta sexta-feira (1) o poder militar do país, em referência à vitória na Segunda Guerra Mundial.

"Entendi porque ganhamos a guerra. Éramos absolutamente invencíveis e, hoje em dia, continuamos sendo", declarou Putin.

Na capital ucraniana, o retorno às aulas foi marcado pelas ameaças de bombas contra as escolas, mas o governo não ordenou a saída antecipada dos alunos.

O governo dos Estados Unidos, principal apoio militar e financeiro da Ucrânia, celebrou na sexta-feira "os avanços notáveis" no front sul nas últimas 72 horas.

No setor econômico, mais dois navios cargueiros zarparam de um porto ucraniano e navegam pelo Mar Negro em um corredor marítimo traçado por Kiev, apesar das ameaças de Moscou, que abandonou em julho um acordo com mediação da ONU e da Turquia que permitia a exportação de grãos.