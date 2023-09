Sob protestos, Fundação Nobel não convidará embaixadores da Rússia, Belarus e Irã para sua cerimônia

"Dmitry Muratov recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2021 pelos seus esforços em favor da liberdade de expressão, da liberdade de informação e do jornalismo independente. É lamentável que as autoridades russas estejam agora tentando silenciá-lo. As acusações contra ele têm motivação política", lamentou Berit Reiss-Andersen, presidente do comitê norueguês do Nobel.

La Russie ajoute le Nobel de la paix Dmitri Mouratov à sa liste d'«agents de l'étranger» https://t.co/FmSTpi1X9f pic.twitter.com/EfPoPDLJsg ? RFI (@RFI) September 2, 2023

Em sua decisão, o Ministério da Justiça russo alega que Muratov supostamente "utilizou plataformas estrangeiras para divulgar opiniões destinadas a formar uma atitude negativa em relação à política externa e interna da Federação Russa".

Em seu discurso, quando recebeu o Nobel, o jornalista comparou esta classificação, de "agente estrangeiro", com a de "inimigo do povo", que data da era estalinista.

(Com informações da AFP)