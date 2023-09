"Volcano", o despretensioso mas surpreendente novo álbum do coletivo britânico Jungle

Jungle, o sensacional projeto dos produtores londrinos Josh Lloyd-Watson e Tom McFarland, volta à cena musical neste segundo semestre de 2023 com seu quarto álbum, "Volcano". Com o novo trabalho, o coletivo que está há dez anos na estrada se mostra mais livre para criar, com mais leveza e menos obrigações.

Sempre fiéis ao neo folk regado a vocais anos 1970, Jungle também inova ao arrastar o pé para o lado do electro em faixas como "Holding on" e "Don't play". O disco traz parcerias de peso os rappers Erick The Architect e Roots Manuva, além de uma participação especial da revelação do soul e R&B britânico JNR Williams.