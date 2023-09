Canal da Mancha registra chegada de 872 migrantes em um único dia, um novo recorde em 2023

As autoridades britânicas registraram 872 chegadas de migrantes que cruzaram o Canal da Mancha em pequenos barcos apenas no sábado (2), um recorde desde o início do ano devido ao clima favorável.

Ao todo, mais de 21 mil pessoas chegaram ao Reino Unido desta forma desde o início de 2023, um número que sugere uma ligeira queda no ritmo face às mais de 45 mil chegadas contabilizadas no ano passado, de acordo com o relatório diário publicado pelo Governo.

O verão continua a ser o período mais favorável para estas perigosas travessias, e o mês de agosto registou um recorde mensal, com mais de 5,3 mil pessoas chegando em cerca de uma centena de pequenas embarcações.