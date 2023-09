Copa do Mundo de Rugby: um teste para os Jogos Olímpicos de Paris 2024?

#JeudiPhoto | À J-8 du lancement de la Coupe du monde de rugby #RWC2023, nous sommes prêts !

Dans les villes hôtes, la police nationale sera mobilisée en force sur le terrain pour assurer la sécurité du public et des joueurs. pic.twitter.com/JKnhSl5y5N ? Police nationale (@PoliceNationale) August 31, 2023

Para Carole Gomez, a França deve "ser capaz de organizar a Copa do Mundo para que esta passe a fazer parte da diplomacia esportiva francesa. Quer dizer, dar uma imagem positiva do país ao mesmo tempo em que atua a nível esportivo". Para Paris, trata-se também de "promover um certo número de debates oficiais e não-oficiais e se mostrar no centro do reator do desporto internacional".

Além disso, a organização do evento é fruto de "uma política levada a cabo tanto pelo Ministério do Desporto como pelo Ministério dos Assuntos Estrangeiros, que visa fazer do desporto uma questão diplomática", especifica a especialista.

Esta característica foi recordada pelo presidente Emmanuel Macron durante uma conferência de embaixadores no final de agosto. Referindo-se ao Mundial de Rugby, o chefe de Estado falou de um "evento diplomático, um evento de influência", quando "muitos líderes, particularmente do Hemisfério Sul", estarão em Paris.

Greves

A França deve responder às expectativas dos visitantes e torcedores em dois pontos principais. Em primeiro lugar, na qualidade do espetáculo. "Vamos lembrar desta competição pelas partidas, reviravoltas, atuações excepcionais. Mas isso não é responsabilidade do comitê organizador ou do país organizador", continua Carole Gomez.