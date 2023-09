Da Mongólia, Papa Francisco convida católicos chineses a serem "bons cidadãos"

No início do dia, o Papa se encontrou com dez líderes religiosos no pequeno teatro Hun, similar a uma tradicional tenda mongol. Representantes do budismo e do xamanismo - as duas crenças maioritárias na Mongólia - bem como do islamismo, do judaísmo, do hinduísmo e da Igreja Ortodoxa Russa estiveram presentes.

"Estarmos juntos no mesmo lugar já é uma mensagem: as tradições religiosas, na sua originalidade e diversidade, representam um grande potencial para o bem ao serviço da sociedade", afirmou o Papa jesuíta.

Citando Buda e Gandhi, ele apelou "aos líderes das nações" para que escolham "o caminho do encontro e do diálogo com os outros". O Papa deve deixar a Mongólia ao meio-dia de segunda-feira (4).

"Solidariedade da humanidade"

Sua visita "prova a solidariedade da humanidade", declarou Natsagdorj Damdinsuren, chefe de um mosteiro budista na Mongólia. "Sou apenas um humilde monge budista, mas, para mim, a guerra e o conflito são os acontecimentos mais trágicos do nosso tempo. Acho que outras religiões concordam comigo", continuou.

Ao assistir à missa, Nomin Batbayar, uma estudante mongol de 18 anos, saudou o Papa como "uma pessoa verdadeiramente autêntica, e é por isso que há 1 bilhão de pessoas no mundo que acreditam nele e o apoiam". "A China não o apoia realmente, mas o seu povo está lá hoje", observou ela.