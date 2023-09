Tufão Haikui atinge Taiwan e obriga 4 mil pessoas a deixarem suas casas

O poderoso tufão Haikui atingiu Taiwan neste domingo (3), onde as autoridades retiraram milhares de pessoas e alertaram sobre ventos muito violentos, riscos de inundações e de ondas gigantescas. Haikui, o primeiro tufão a passar diretamente sobre Taiwan em quatro anos, é acompanhado por ventos de 154 km/h com rajadas que podem chegar a 190 km/h.

O tufão atingiu a costa do país por volta das 15h40 (horário local) em Taitung, uma região montanhosa no leste da ilha. "É um pouco mais cedo do que o esperado porque [o tufão] está se movendo mais rápido", explicou Yeh Chih-chun, meteorologista do Departamento Meteorológico Central de Taiwan.

Na região de Taitung, os moradores foram obrigados a se protegerem em ambientes fechados, no escuro e longe das janelas. Fortes rajadas de vento arrancaram árvores e tiraram caixas d'água de suas bases, de acordo com a imprensa local.